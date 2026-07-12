il rogo
12 luglio 2026 alle 20:48aggiornato il 12 luglio 2026 alle 20:49
Olbia, in fiamme un deposito attrezziLa squadra dei vigili del fuoco ha spento l'incendio e messo in sicurezza l'area, non si segnalano feriti
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Intorno alle 16 una squadra dei Vigili del fuoco di Olbia, col supporto di un'autobotte, è intervenuta sulla strada provinciale 38 bis in località Contras per l'incendio di un deposito attrezzi.
Le fiamme hanno interessato l'intera struttura.
La squadra ha spento l'incendio e messo in sicurezza l'area, evitando ulteriori danni. Non si segnalano feriti.
Sul posto anche il Corpo Forestale.
(Unioneonline)
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