Intorno alle 16 una squadra dei Vigili del fuoco di Olbia, col supporto di un'autobotte, è intervenuta sulla strada provinciale 38 bis in località Contras per l'incendio di un deposito attrezzi.

Le fiamme hanno interessato l'intera struttura.

La squadra ha spento l'incendio e messo in sicurezza l'area, evitando ulteriori danni. Non si segnalano feriti.

Sul posto anche il Corpo Forestale.

(Unioneonline)

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