Un motociclista è in gravissime condizioni dopo un incidente avvenuto nel pomeriggio in via Legnano, strada di Pirri che collega via Santa Maria Chiara con via Riva Villasanta.

Stando a una prima ricostruzione – ancora tutta da verificare – la moto, che pare procedesse a velocità sostenuta, è andata a impattare contro un’auto che si era appena immessa nell’incrocio, proveniente da via Fratelli Bandiera.

Lo scontro è stato violentissimo: la due ruote è andata completamente distrutta mentre il centauro è finito sotto l’altro veicolo.

Sul posto gli agenti della polizia locale per i rilievi. Il motociclista è stato preso in carico dai soccorritori del 118.

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