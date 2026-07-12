Un motociclista è in gravissime condizioni dopo un incidente avvenuto nel pomeriggio in via Legnano,  strada di Pirri che collega via Santa Maria Chiara con via Riva Villasanta. 

Stando a una prima ricostruzione – ancora tutta da verificare –  la moto, che pare procedesse a velocità sostenuta, è andata a impattare  contro un’auto che si era appena immessa nell’incrocio, proveniente da  via Fratelli Bandiera. 

Lo scontro è stato violentissimo: la due ruote è andata completamente  distrutta mentre il centauro è finito sotto l’altro veicolo. 

Sul posto  gli agenti della polizia locale per i rilievi. Il motociclista è stato preso in carico dai soccorritori del 118.  

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