Un incontro aperto a tutta la città per parlare di salute mentale, inclusione e partecipazione. Domani dalle 19.30, piazza del Carmine ospiterà una nuova edizione di “Agorai - Spazi per generare salute mentale”, il progetto promosso dal Dipartimento di Salute mentale e Dipendenze della Asl di Cagliari in collaborazione con l’assessorato alle Politiche sociali del Comune di Cagliari.

L’appuntamento celebrerà il secondo anno di attività dell’iniziativa, nata per creare uno spazio di confronto tra pazienti, familiari, operatori sanitari, amministratori, associazioni e cittadini. Al centro della serata ci sarà il tema della salute mentale come bene comune.

«Le Agorai sono uno spazio fisico e affettivo di democrazia informale, durante le quali si riflette, in modo dialogico e democratico, sul tema della salute mentale come bene comune e si co-progettano con le istituzioni, azioni ed iniziative nel territorio. Il progetto ha molteplici obiettivi, in quanto permette di attuare un’azione di sensibilizzazione dell’opinione pubblica e di dare la parola a persone troppo spesso inascoltate», spiega Manuela Ciosci, referente del progetto Agorai.

Nel pieno spirito dell’iniziativa, non mancheranno i momenti artistici pensati per favorire l’incontro e la partecipazione. In programma il contributo della compagnia Le Lucide di LucidoSottile, della band Panky Alma e dei musicisti Claudio Saba e Samuele Coccu. Il progetto Agorai è oggi attivo in diverse città della Sardegna dove ha riscosso grande successo e partecipazione. Tra gli appuntamenti precedenti figurano quelli alla DoMusArt Quartucciu, alla Biblioteca Metropolitana Emilio Lussu e al Lazzaretto di Cagliari, con quest’ultimo che si è svolto lo scorso 9 giugno.

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