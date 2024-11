Continuità territoriale e criticità. Questi i temi al centro dell’ultimo incontro tra l’assessora dei Trasporti Barbara Manca e le due compagnie che si sono aggiudicate le rotte sarde: Ita Airways sullo scalo di Alghero e AeroItalia per Cagliari. In primo piano anche il tema dei flussi previsti per il periodo delle feste natalizie, in modo, ha sottolineato l'assessora di «anticipare le soluzioni».

«Innanzitutto abbiamo fornito alle compagnie una serie di dati elaborati quotidianamente dal nostro assessorato sul livello di riempimento degli aerei e sulle date che nei periodi di picco, le vacanze di Natale in primis, necessiterebbero di voli aggiuntivi per soddisfare le esigenze di trasporto - spiega l'assessore Barbara Manca -. Grazie al lavoro svolto abbiamo la possibilità di anticipare le criticità, così da evitare emergenze e atti d'urgenza da adottare all'ultimo minuto». Poi l'analisi dei problemi segnalati dai passeggeri, per entrambe le compagnie. Con AeroItalia si è affrontata la questione del limite agli orari di prenotazione dei voli e del check-in online, al momento disponibile fino a tre ore prima dell'orario di partenza del volo, o dei mancati rimborsi spettanti per i servizi aggiuntivi e infine sul code sharing.

La compagnia ha dato rassicurazioni su tutto sottolineando di aver siglato un accordo di code sharing con Qatar Airways attivo da gennaio prossimo. Sul tavolo anche il problema principale riguardante i collegamenti da Alghero, gli orari dei voli per Milano Linate. Ita Airways si è resa disponibile a posticipare il volo di rientro di 45 minuti per rendere più confortevole il rientro nell'Isola dei cittadini sardi. In corso valutazioni per l'anticipo di quello del mattino.

