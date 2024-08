Ribassi pesanti e una sfida tra compagnie aeree che ricorda le gare d’atletica delle Olimpiadi. Sulla Olbia-Roma serve il fotofinish: nella corsa a tre fra Volotea, AeroItalia e Ita Airways è la low cost spagnola a spuntarla con un’offerta di appena 9 centesimi in meno rispetto alla seconda classificata.

Una volata che spezza il dominio di AeroItalia, vincitrice negli altri tre bandi della continuità territoriale, grazie – soprattutto - alle offerte economiche migliori, decisamente inferiori rispetto alla base d’asta. Dal 77% della linea Cagliari-Milano all’85% della Cagliari-Roma. Per la Regione significa risparimare circa 17 milioni di euro.

Certo, non è finita. E non solo perché ieri la Regione si è limitata a una «aggiudicazione provvisoria» dell’appalto di un anno che inizierà a ottobre. Ma anche perché la continuità territoriale ci ha abituato, fin qui, a discreti colpi di scena.

Nel frattempo all’allarme dei sindacati sull’aggiudicazione delle rotte più importanti – quelle di Cagliari – ad AeroItalia, si aggiunge quello della politica. «La prospettiva di un’assegnazione delle rotte di Cagliari ad una compagnia che ha appena dato forfait ad Alghero suscita delle preoccupazioni», attacca Ugo Cappellacci, deputato di Forza Italia.

I riflettori ora sono puntati su AeroItalia, la compagnia nata appena due anni fa che ha gestito fino ad ora la continuità territoriale a Olbia e Alghero. Molti guardano alla flotta. Solo per gestire i voli cagliaritani servono 5-6 aerei e AeroItalia ora ne ha 12 con cui deve garantire i collegamenti anche in Sicilia e sul resto del network. «Ma ne aspettiamo altri 3 entro ottobre», fa sapere l’amministratore delegato Gaetano Intrieri, che rilancia: «Estenderemo i prezzi agevolati anche ai sardi non più residenti nell’Isola, come stiamo facendo a Olbia e Alghero».

AeroItalia si è aggiudicata i voli Cagliari-Roma (offerta di 1.193.585 euro, circa un terzo di quanto richiesto da Ita Airways) Cagliari-Milano (1.238.903 euro) e Olbia-Milano (539.907 euro). Volotea garantirà i collegamenti tra Olbia e Roma con una contropartita economica di 235.393 euro e 91 centesimi. Un soffio in meno di AeroItalia, che comunque può sempre giocare la carta dell’offerta senza compensazioni. Si vedrà.

