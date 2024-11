Si è svolto ieri, martedì 5 novembre, il Comitato di monitoraggio del trasporto aereo in Sardegna, un incontro voluto e convocato dall'assessora dei Trasporti, Barbara Manca, per fare il punto con le compagnie aeree sul servizio di continuità territoriale aerea.

Obiettivo primario del Comitato è stato «assicurarsi che il servizio venga gestito con efficienza e qualità, lavorando in sinergia per garantire la migliore soddisfazione possibile da parte degli utenti».

All’incontro hanno partecipato, oltre ai vertici dell’Assessorato dei trasporti e della Direzione generale, il Direttore territoriale dell'Enac, Roberto Solinas, l’ingegnere Enac, Fabrizio Ricci e i rappresentanti delle compagnie aeree coinvolte nel servizio di continuità territoriale: Aeroitalia, Ita Airways e Volotea.

La riunione tecnica è stata l'occasione per ribadire ai vettori i punti fermi del decreto ministeriale che governa l'obbligo di pubblico servizio (Osp) e per valutare insieme a loro l'opportunità e la possibilità di integrare tutta una serie di servizi che, seppur non previsti dal decreto, sarebbero di grande importanza per i cittadini sardi.

«L’obiettivo di questo comitato - ha dichiarato l’assessora Barbara Manca - è assicurare ai passeggeri un servizio aereo che risponda appieno alle esigenze di mobilità, evitando disagi e risolvendo tempestivamente le criticità. Abbiamo ribadito alle compagnie l’importanza di mantenere standard operativi e qualitativi elevati, perché - ha concluso Manca - il diritto alla mobilità è fondamentale per i cittadini sardi».

Il Comitato di monitoraggio, che si riunirà periodicamente, è stato istituito per garantire un costante controllo sul rispetto degli accordi e per affrontare tempestivamente eventuali disservizi, proponendo soluzioni concrete e migliorative in collaborazione con tutti gli attori coinvolti.

Seguiranno degli incontri singoli con ciascuna compagnia per affrontare le problematiche segnalate dai cittadini all'Ufficio Relazioni con il Pubblico della Regione e al servizio di monitoraggio interno dell'Assessorato.

