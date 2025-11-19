Il Comune di Zeddiani, in collaborazione con “Burrumbàlla – laboratori creativi”, nell’ambito delle attività previste da “Bàbbaua”, il progetto per e con le donne pensato per valorizzare il ruolo della donna nella comunità, organizza il convegno-dibattito “Primo passo, dal silenzio all’ascolto verso il cambiamento”. Un incontro che vuole essere uno spazio sicuro, per riflettere, per capire, per imparare come sostenere chi subisce violenza e come costruire, passo dopo passo, una comunità che accoglie, rispetta e difende. L’evento è inserito nel calendario delle manifestazioni di “Libere di dire NO!”, il terzo Festival di sensibilizzazione per il contrasto alla violenza di genere promosso dal Centro Antiviolenza “Donna Eleonora” di Oristano con l’Associazione Prospettiva Donna e il patrocinio di enti, istituzioni e associazioni. Un intero mese di incontri, a Oristano e nel territorio provinciale, sulle tematiche di genere, con la finalità di sensibilizzare e formare sul tema della violenza di genere. L’appuntamento a Zeddiani è per giovedì 27 novembre, dalle 17.30, al Montegranatico.

