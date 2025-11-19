Si tratta di un appuntamento irrinunciabile per la comunità, in cui vengono esaltate la socializzazione e la condivisione che, in particolar modo per gli anziani, sono sempre più difficili. Come tradizione il prossimo 8 dicembre, festa dell'Immacolata Concezione, si festeggerà la Giornata dell'anziano, organizzata dal Comune di Baratili San Pietro in collaborazione con la Parrocchia di San Pietro Apostolo.

Il programma prevede la Santa Messa in parrocchia alle 11 e a seguire il pranzo presso il ristorante Bentu de Mari dalle 12.30. È prevista invece la consegna del pasto a casa per tutti coloro che sono impossibilitati a partecipare. L’iniziativa è rivolta agli ultra 65enni. I cittadini e gli accompagnatori che avranno piacere di partecipare all’evento o di ricevere il pasto a domicilio dovranno comunicare la propria adesione compilando il modulo di domanda presente del sito istituzionale e consegnarlo all’Ufficio Protocollo del Comune di Baratili San Pietro entro e non oltre il primo dicembre.

