«Uniamo le forze per portare il telescopio Einstein a Sos Enattos».

A dirlo è Fausto Durante, segretario regionale della Cgil, a margine del XV congresso regionale a Cagliari.

Durante rimarca i contenuti della richiesta.

«Battiamoci per far costruire in quel territorio la modernissima struttura che potrebbe essere l’avvio di una nuova stagione dell’industria sarda, in grado di coniugare una parte importante della storia industriale della Sardegna, quella contrassegnata dalla presenza delle miniere e della cultura dei minatori che non deve essere dispersa, con un’idea di futuro del lavoro e delle attività industriali all’insegna dell’innovazione, della modernità, delle nuove tecnologie».

