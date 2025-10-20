La Regione ha 60 giorni di tempo per adottare il provvedimento conclusivo per la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) sull’ampliamento della RWM Italia di Domusnovas. In caso contrario, sarà nominato un commissario ad acta. È quanto disposto da una sentenza del Tar Sardegna (la 910 del 17 ottobre 2025) relativa al progetto del “Nuovo Campo Prove R140 e dei nuovi Reparti R200 e R210”, realizzati in località San Marco, nel territorio del Comune di Iglesias.

La società aveva chiesto alla Regione di pronunciarsi sulla compatibilità ambientale delle opere già costruite tra il 2019 e il 2021, dopo che il Consiglio di Stato, con una sentenza del 2021, aveva annullato una precedente decisione della Giunta regionale della Sardegna che aveva escluso il progetto dalla VIA. In seguito, RWM Italia S.p.A. aveva presentato una nuova richiesta nel 2022 e inviato ulteriori integrazioni nel 2025.

Nonostante l’istruttoria fosse stata completata e la proposta di deliberazione fosse pronta per l’approvazione della Giunta, come comunicato all’azienda dagli stessi uffici regionali, la Regione non ha adottato alcun provvedimento, neppure dopo una diffida formale presentata dalla società nel giugno 2025.

Il TAR ha accertato che la Regione aveva superato i termini stabiliti dalle proprie direttive per concludere il procedimento e ha dichiarato illegittimo il silenzio dell’amministrazione. Il Tribunale ha quindi ordinato alla Regione Sardegna di adottare una decisione definitiva sulla VIA entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza.

Nel caso in cui la Regione non provveda, il giudice ha previsto la nomina di un Commissario ad acta, individuato nel Direttore generale della Direzione per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica o in un suo delegato, incaricato di concludere il procedimento entro ulteriori sessanta giorni.

La sentenza condanna inoltre la Regione Sardegna a pagare 2.000 euro di spese legali in favore della società ricorrente RWM Italia S.p.A.

