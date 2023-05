Un violento nubifragio si è abbattuto in queste ore sui settori centro settentrionali della Sardegna e sulla zona del Villacidrese.

Particolarmente intense le precipitazioni sul Meilogu, con danni e pesanti disagi per la circolazione.

Si registrano allagamenti, con strade bloccate nell’acqua, al bivio della 131 per Bonnanaro. La Carlo Felice rischia di diventare impraticabile e gli agenti della polizia stradale sono già al lavoro per cercare di limitare i danni.

La piena di un torrente si è portata via invece la strada tra Thiesi e Bessude, in provincia di Sassari: la forza dell’acqua ha trascinato via l’asfalto ed è impossibile transitare.

Questa mattina un fenomeno di intensità simile si era abbattuto su Carbonia.

