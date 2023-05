Un forte temporale si è abbattuto sulla città di Carbonia poco dopo le 12, cogliendo impreparati i cittadini.

Numerose le strade allagate tra cui via Roma via Lubiana, via Dalmazia, via Cannas, via Giovanni Maria Angioy ed altre.

Il sindaco Pietro Morittu ha fatto sapere di aver attivato il Centro operativo comunale già da ieri sera. I vigili urbani e le forze dell'ordine sono intenti a monitorare la situazione: «Invitiamo i cittadini a prestare la massima attenzione», ha dichiarato il primo cittadino, «e limitare gli spostamenti non necessari».

© Riproduzione riservata