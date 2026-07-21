Ennesimo record. Non c’è pace per gli automobilisti. Oggi, secondo i dati Mimit, il gasolio ha varcato la soglia di 2,1 euro anche nella rete stradale, attestandosi a 2,107 euro. Un primato che non si aveva dal 18 aprile, quando era 2,122 euro. In autostrada, arrivando a 2,181 euro, raggiunge un record che non si aveva dal 14 aprile, quando era 2,187 euro».

Lo afferma Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, commentando i dati del Mimit che danno cattive notizie anche per la Sardegna. Oggi nell’Isola il diesel self risulta costare in media 2,113 euro al litro, la benzina arriva a quota 1,952 euro. Un salasso.

«Tutti i prezzi di oggi, benzina e gasolio sono superiori a quelli del 18 marzo 2026, quando il Governo varò il primo decreto legge (il 33) che ridusse le accise di 20 cent, 24,4 cent con l’Iva al 22%. Cosa aspetta a intervenire? Non solo sta violando le sue promesse elettorali, ma sottovaluta anche il problema dell’inflazione che a giugno si era finalmente fermata, mentre a luglio riprenderà a decollare proprio per colpa del caro carburanti e del mancato intervento sulle accise».

Enrico Fresu

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