Nuoro, dopo l’emergenza acqua arrivano i blackout: disagi e proteste in centroNel corso Garibaldi, la principale via del centro cittadino, si susseguono continue interruzioni dell’energia elettrica
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Macchine del caffè fuori uso, vetrine spente come i condizionatori. Dopo i disagi degli ultimi giorni causati dalla rottura della condotta idrica e dal razionamento dell’acqua nelle ore notturne, ora ai disagi dei nuoresi si aggiunge anche quello dell’emergenza legata all’energia elettrica.
Dalla serata di ieri, nel corso Garibaldi, la principale via del centro cittadino, si susseguono continui blackout. Interruzioni brevi, massimo di un’ora con l’erogazione della corrente ad intermittenza che sta creando grandi disagi alle attività e il rischio di danni a macchinari e attrezzature.
Cresce la protesta dei negozianti. Bar costretti a lavorare con inevitabili ripercussioni sull’attività e sul servizio offerto ai clienti. Un altro segnale dell’inadeguatezza strutturale di una città Nuoro che mette a dura prova cittadini ed esercenti.