Alghero, nella Torre di San Giacomo il Museo del MareLa nuova ipotesi dopo il trasferimento del Centro di primo soccorso delle tartarughe
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Avviare un primo allestimento del Museo del Mare nella Torre di San Giacomo, uno dei luoghi simbolo del centro storico di Alghero. È la proposta che arriva dal componente del cda del Parco di Porto Conte, Luca Pais, visto che la torre non servirà più al Centro di primo soccorso delle tartarughe marine (trasferito a Casa Gioiosa).
L’idea è quella di creare uno spazio capace di raccontare Alghero attraverso la sua identità marinara, le tradizioni dei pescatori, il rapporto profondo con il mare e i suoi protagonisti.
«Potrà offrire il giusto mix di aspetti culturali e sociali in un ambiente dove si viene educati e, al contempo stupiti dalle meraviglie del territorio. Un Museo del Mare per promuovere il rispetto per l’ambiente, l’identità e il patrimonio immateriale della città, costruiti attorno alla natura e al mare», chiude Luca Pais.