Avviare un primo allestimento del Museo del Mare nella Torre di San Giacomo, uno dei luoghi simbolo del centro storico di Alghero. È la proposta che arriva dal componente del cda del Parco di Porto Conte, Luca Pais, visto che la torre non servirà più al Centro di primo soccorso delle tartarughe marine (trasferito a Casa Gioiosa).

L’idea è quella di creare uno spazio capace di raccontare Alghero attraverso la sua identità marinara, le tradizioni dei pescatori, il rapporto profondo con il mare e i suoi protagonisti.

«Potrà offrire il giusto mix di aspetti culturali e sociali in un ambiente dove si viene educati e, al contempo stupiti dalle meraviglie del territorio. Un Museo del Mare per promuovere il rispetto per l’ambiente, l’identità e il patrimonio immateriale della città, costruiti attorno alla natura e al mare», chiude Luca Pais.

