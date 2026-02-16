Decine e decine di fogli dal contenuto diffamatorio sparsi per Alghero nel 2023. Nelle fotocopie, messe sui parabrezza delle auto e vicino ad alcuni istituti scolastici, si davano informazioni personali su una coppia con figli e si facevano pesanti allusioni ai danni della signora.

Tra scritte come “marchette a pagamento” e insinuazioni su presunti tradimenti, si citava Capitan Ventosa, anni fa inviato del programma televisivo Striscia la notizia come “sturaingiustizie”. Il quale, nei fogli, veniva chiamato in causa perché scoprisse i pretesi rapporti fedifraghi. Dopo la denuncia ai carabinieri, il responsabile del gesto veniva indicato in un uomo con cui la coppia aveva già avuto diversi dissapori ed erano state depositate contro di lui alcune denunce per fatti precedenti.

L’ultra 40enne è finito a processo con l’accusa di diffamazione e, nei giorni scorsi in tribunale a Sassari, l’imputato, difeso dall’avvocato Elias Vacca, è stato condannato a pagare 600 euro di multa.

