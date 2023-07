L’ondata di caldo che sta colpendo la Sardegna non accenna ad attenuarsi ed anzi, per tutta la settimana sono prevista temperature record sopra i 40 gradi.

Il picco è previsto per mercoledì quando in alcune località dell’Isola potrebbero toccare e persino superare i 45 gradi.

«Nei prossimi giorni – spiega Antonio Sanò, fondatore de IlMeteo.it – sono previsti picchi di temperatura fino a 35-37 gradi sulle pianure del Nord, fino a 38 nel Centro e addirittura fin sopra i 42 nelle due Isole maggiori».

Temperature roventi, dunque, che non ci lasceranno in pace neanche nelle ore notturne. Sono notti tropicali quelle che ci attendono, con umidità alle stelle e valori che non scenderanno praticamente mai sotto i 22/23 gradi in gran parte del Paese.

La Protezione civile regionale intanto ha confermato per tutto oggi, lunedì 10 luglio, il pericolo di incendi di livello "alto”, con un’allerta di colore arancione nella zona di Cagliari.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata