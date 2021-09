Torna a scendere il tasso di terapie intensive occupate da pazienti Covid in Sardegna.

La percentuale cala, dopo settimane, al 10%, la soglia limite il cui superamento costituisce uno dei parametri per il passaggio in zona gialla.

E' quanto emerge dal monitoraggio dell'Agenas, che confronta i dati del 16 settembre con quelli di ieri evidenziando valori stabili o in calo in tutte le regioni.

Il dato cala anche in Calabria (all'8%), in Liguria (al 3%), nella Provincia autonoma di Bolzano (al 6%) e in Umbria (al 7%). Resta invece ferma al 13% nelle Marche e all'11% in Sicilia, in entrambi i casi oltre soglia.

Quanto ai pazienti in area medica, la percentuale in Sardegna resta stabile al 12% mentre scende in Abruzzo (al 5%), in Emilia Romagna (al 5%) e in Valle d'Aosta (al 2%). Giù anche in Sicilia, al 18%, ma sempre oltre il valore soglia stabilito al 15%.

(Unioneonline/D)

