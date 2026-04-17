All’origine del dirottamento di due aerei che questa mattina avrebbero dovuto atterrare a Cagliari, ma che a causa della nebbia sono stati deviati verso Olbia e Alghero, ci sarebbe il mancato funzionamento del cosiddetto Ils (Instrument landing system). È un sistema che permette agli aerei di atterrare in condizioni di bassa visibilità, come ad esempio in caso di nebbia molto fitta.

Secondo quanto si apprende dai Notam aeronautici, gli avvisi per i piloti, si stima che il sistema nello scalo di Cagliari-Elmas non sarà attivo fino al 30 aprile.

I disagi questa mattina non si sono verificati solo a Cagliari. Altri due aerei Ryanair entrambi in arrivo alle 7 e 10 ad Alghero da Bologna e da Barcellona sono, invece, atterrati a Olbia. Disagi per i passeggeri che ora raggiungeranno il capoluogo sardo e la città catalana con i bus messi a disposizione dal vettore. Inevitabili i ritardi per le partenze del vettore low cost da Alghero verso Bologna e Barcellona.

(Unioneonline)

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