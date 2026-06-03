Lui e Cagliari da oltre 35 anni sono una delle pagine più belle del calcio. Un rapporto che nasce nel mondo dello sport ma che poi si sviluppa attorno alla persona.

Claudio Ranieri è ufficialmente un cittadino onorario di Cagliari: questa mattina a Palazzo Bacaredda la cerimonia durante la quale il sindaco Massimo Zedda gli ha consegnato una pergamena e il riconoscimento. «Un legame che va oltre l’aspetto sportivo», dice il sindaco.

«Sono felice di essere considerato uno di voi, un sardo, un cagliaritano», ha invece affermato Ranieri. «Soprattutto sono felice che questo riconoscimento nasca in ambito sportivo – con la scalata dalla C alla A all’inizio degli anni Novanta, il successo quattro anni fa con il ritorno in serie A nello spareggio a Bari - ma finisca per essere un riconoscimento alla mia persona», ha aggiunto il mister, visibilmente emozionato, per poi concludere: «Grazie di cuore a tutti».

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