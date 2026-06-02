Cagliari, lavori sulla condotta idrica in uscita dai serbatoi di Monte UrpinuIntervento di Abbanoa programmato per giovedì
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Per giovedì 4 giugno i tecnici di Abbanoa hanno in programma un urgente intervento di manutenzione sulla condotta di distribuzione in uscita dai serbatoi di Monte Urpinu verso la zona est della città. Il tutto dopo la individuazione di una lesione in un tratto di rete del diametro di 600 millimetri in un’area demaniale. In questi giorni sono stati fatti diversi sopralluoghi per effettuare l’intervento particolarmente complesso che richiederà 10 ore di lavoro.
«Trattandosi di una condotta primaria - fa sapere Abbanoa - il 4 giugno sarà necessario sospendere l’erogazione idrica dalle 8.30 alle 18.30 nelle zone servite: La Palma, Medau Su Cramu, Poetto, Quartiere del Sole, San Bartolomeo, Sant’Elia e nella via Fleming. Saranno approntate tutte le misure necessarie per limitare i disservizi alle utenze. La situazione è destinata a rientrare alla normalità a partire dalle 18,30 quando l’intervento dovrebbe essere terminato e i tecnici del Gestore potranno effettuare le manovre in rete necessarie al ripristino dell’erogazione. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24».