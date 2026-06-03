Danni a una condotta dell’acqua, lavori a Monte Urpinu: diversi quartieri a secco per dieci oreAbbanoa domani dovrà sospendere il servizio nella zona est della città dalle 8.30 alle 18.30
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Per un intervento urgente di manutenzione sulla condotta di Monte Urpinu, Abbanoa sospenderà domani, 4 giugno, l'erogazione dell'acqua nella zona est di Cagliari.
I disagi interesseranno dalle 8.30 alle 18.30 le utenze di via Fleming, La Palma, Quartiere del Sole, S.Bartolomeo, S.Elia, Poetto e Medau Su Cramu.
I lavori, rende noto Abbanoa, sono necessari per riparare una lesione in un tratto del diametro di 600 millimetri su un'area demaniale vicino all'ex ristorante 'La Fattoria', ai piedi del colle.
L'operazione, preceduta da diversi sopralluoghi nei giorni scorsi, si presenta particolarmente complessa e richiederà dieci ore, precisa il gestore idrico. Dopo le 18.30 i tecnici di Abbanoa effettueranno le manovre di rete per ripristinare il servizio. Eventuali anomalie potranno essere segnalate al servizio guasti al numero verde 800.022.040.
(Unioneonline/A.D)