I vetri dell’auto mandati in frantumi probabilmente per cercare qualche spicciolo o per chissà quale motivo. Un’abitante nella zona di Is Corrias, tra Cagliari e Selargius, questa mattina si è trovato di fronte la brutta sorpresa.

«A parte il singolo evento il problema è una situazione che va avanti ormai da mesi – spiega il residente che preferisce rimanere anonimo -. Il parcheggio di via Federico Fellini oramai è diventata una zona di delinquenza a cielo aperto e nonostante le diverse segnalazioni nessuno fa nulla. Ormai ragazzi si ritrovano per drogarsi, spacciare, lasciano rifiuti di qualunque genere ogni mattina e ormai si contano anche danni».

«Questa mattina – denuncia – ho ritrovato i vetri rotti della macchina, fortunatamente non avevo oggetti di valore ma è l’ennesimo atto che succede in questo parcheggio. Ho chiamato la polizia ma mi hanno detto semplicemente di denunciare il fatto in caserma».

In passato, spiega, «era stata fatta una raccolta firme per installare delle telecamere ma è caduta nel dimenticatoio. Abbiamo chiesto dei controlli notturni da parte delle forze dell’ordine ma non è mai venuto nessuno».

(Unioneonline/A.D)

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