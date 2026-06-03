Cagliari si prepara ad accogliere la sesta edizione di Rebound Street, il festival dedicato alla street culture in programma il 26 e 27 giugno tra il Palazzetto dello Sport e gli spazi esterni di via Rockefeller.

Nato come evento di streetball, il progetto ideato da Roberto Pintor e dal Team Rebound è cresciuto negli anni fino a trasformarsi in una manifestazione capace di unire sport, arte urbana, musica e inclusione sociale.

Al centro dell’edizione 2026 ci saranno come sempre i tornei di basket 3 contro 3, articolati nelle categorie maschile, femminile, amatori, junior e kids. Accanto allo streetball troveranno spazio anche skateboarding, breakdance, street art, attività dedicate alle famiglie e momenti di sensibilizzazione sociale.

Uno degli aspetti più caratterizzanti dell’evento resta il tema dell’inclusione. Anche quest’anno sarà infatti presente il Baskin, disciplina che consente ad atleti con e senza disabilità di giocare insieme, grazie alla collaborazione con diverse realtà impegnate nel sociale.

Tra le principali novità dell’edizione 2026 c’è la nascita del progetto “Rebound for Life”, sviluppato insieme all’associazione Adesso Basta e a Nepo. L’iniziativa punta a promuovere tra i giovani una maggiore attenzione ai temi della sicurezza stradale e della responsabilità condivisa, utilizzando il linguaggio dello sport e della cultura urbana come strumento educativo.

L’evento potrà inoltre contare sulla collaborazione della Fip Sardegna, che contribuirà all’organizzazione dell’area sportiva e dei tornei 3x3, oltre che sul coinvolgimento di numerose realtà attive nei settori dello sport, della cultura e dell’inclusione sociale.

La presentazione ufficiale della manifestazione è in programma mercoledì 10 giugno alle 11 al Comune di Cagliari.

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