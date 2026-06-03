Una sedia, un portfolio, un colloquio: basta questo per cambiare la prospettiva su una carriera creativa. Il 5 giugno anche Cagliari sarà una delle 14 città italiane in cui prenderà vita il “Grande Venerdì di Enzo”. In tutta Italia, da Milano a Messina, passando per Roma, Torino Udine, Napoli e Taranto, centinaia di giovani creativi si daranno appuntamento con i professionisti della comunicazione. Un’unica rete che attraversa il Paese per ricordare quanto il confronto possa aprire nuove possibilità di crescita, prospettiva e occupazione.

L'evento, giunto alla XXVII edizione e promosso da ADCI – Art Directors Club Italiano, consente ai partecipanti di svolgere almeno 3 incontri individuali di 15-20 minuti con alcuni tra i più apprezzati direttori creativi e professionisti della comunicazione sarda. L’appuntamento è per venerdì 5 giugno, a partire dalle 16 a Villa Satta, nella sede di IED Cagliari, in viale Trento 39.

L’iniziativa prende il nome da Enzo Baldoni, copywriter e giornalista scomparso in Iraq nel 2004, che per molti anni, ogni venerdì, ha dedicato il suo tempo alla revisione dei portfolio dei più giovani creativi, dando loro consigli preziosi per mettere sempre più a fuoco il loro talento. Art Directors Club Italiano ha voluto preservare questa ricorrenza istituendo il format itinerante in Italia dal 2012.

Il progetto non è solo un’occasione per ottenere consigli pratici sul proprio portfolio, ma è uno spazio vivo di confronto, ascolto e ispirazione reciproca. Un evento in cui l’energia e la creatività del territorio si incontrano per generare valore, nuove visioni e – perché no – anche nuove collaborazioni. Il format è semplice – una sedia, un portfolio, un colloquio e la voglia di confrontarsi – ma il suo impatto può essere profondo e trasformativo.

Un pomeriggio di incontri, confronto e ispirazione in cui professionisti affermati e nuove generazioni si ritrovano attorno a un tavolo per parlare di idee, progetti, visioni. Un evento che negli ultimi anni è cresciuto in modo significativo: sempre più agenzie, professionisti e talenti decidono di partecipare, trasformando Il Grande Venerdì di Enzo in un appuntamento imperdibile per chi lavora – o vuole lavorare – nel mondo della comunicazione creativa.

Obiettivo del Grande Venerdì di Enzo è favorire un momento concreto di incontro tra le nuove generazioni e l’industria creativa, offrendo ai partecipanti la possibilità di presentare il proprio portfolio, ricevere feedback professionali e qualificati e costruire nuove opportunità di crescita e networking.

Giulia Luna Maestosi, Local Ambassador ADCI per la Sardegna e Direttrice Creativa di Sardegna Innova, sottolinea: «Questa giornata rappresenta un'opportunità concreta per il nostro territorio: giovani talenti e professionisti hanno la possibilità unica di confrontarsi direttamente con figure esperte e consolidate, creando relazioni che possono aprire nuove strade lavorative e creative. Iniziative come queste alimentano un ambiente culturale e professionale fertile, di cui la Sardegna ha sempre più bisogno».

Diana Bertinetti, direttrice di IED Cagliari, aggiunge: «Ospitare a Cagliari Il Grande Venerdì di Enzo significa rafforzare il dialogo tra formazione, creatività e mondo professionale. Crediamo fortemente nel valore del confronto diretto tra giovani talenti e professionisti: occasioni come questa permettono ai creativi emergenti di mettersi in gioco, ricevere stimoli concreti e costruire relazioni preziose per il proprio percorso. Per IED è fondamentale sostenere iniziative che contribuiscono alla crescita culturale e creativa del territorio, creando connessioni capaci di generare nuove opportunità e visioni condivise».

L’evento è gratuito, ma i posti sono limitati ed è necessario registrarsi.

Ai tavoli dell’edizione Cagliaritana 2026 saranno presenti:

• Andrea Carta e Valeria Loddo (Publikendi)

• Sara Lecca (Freelance)

• Mattia Musio e Daniele Cau (37comunicazione)

• Gabriele Peri e Sara Bergamo (Air.ADDV)

• Enzo Morandini e Martina Fadda (Dirty Works)

• Gianni Giugnini (Qobi Digital)

• Alberto Deiana (Quom 3)

• Federico Zavatta e Giovannella Pirina (Contrast Design)

• Riccardo Monti (Duò Monti - Racconti d'imprese)

• Gabriele Meloni e Giovanni Pintus (Naked Panda)

(Unioneonline)

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