Altri 18 casi di positività (ieri erano sei) al coronavirus sono stati rilevati nelle ultime 24 ore in Sardegna su 3.869 tamponi effettuati, per un tasso di positività che si attesta allo 0,46%.

Un’altra persone ha perso la vita a causa del Covid, portando a 1.489 la triste conta delle vittime.

Sono i dati che emergono dall’ultimo bollettino dell’Unità di crisi regionale. I casi complessivamente accertati da inizio pandemia nell’Isola sono 57.146, su un totale di 1.364.083 tamponi processati.

Stabili i numeri negli ospedali: restano 53 i pazienti in area medica, quattro quelli in terapia intensiva, dove non si registrano nuovi ingressi.

Attualmente in Sardegna sono 2.349 le persone in isolamento domiciliare e 53.251 (+52) i guariti. Sul territorio, dei 57.146 casi positivi complessivamente accertati, 14.965 (+10) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.681 (+1) nel Sud Sardegna, 5.165 a Oristano, 10.964 (+2) a Nuoro, 17.357 (+5) a Sassari.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata