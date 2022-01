Il sindaco Paolo Truzzu ha richiesto al Prefetto di Cagliari Gianfranco Tomao la convocazione, per i primi giorni della prossima settimana, del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza.

La decisione a seguito dei gravi episodi di violenza avvenuti in centro città, non ultimo quello che ha visto una 16enne palpeggiata da uno straniero in piazza del Carmine.

In accordo con il Corpo di Polizia Locale è stato inoltre disposto il potenziamento della sorveglianza nelle zone più a rischio, disponendo un controllo mobile da parte di pattuglie, in orari notturni e in modo particolare nel corso dei fine settimana. E massima attenzione e vigilanza proprio in piazza del Carmine.

Recentemente – precisa una nota del Comune di Cagliari – sono state intensificate le iniziative di controllo su strade e piazze cittadine, operate dalla polizia municipale in stretto contatto con le forze dell'ordine.

