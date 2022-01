“Hai una sigaretta?”, una scusa per avvicinare una ragazzina e poi abbracciarla e palpeggiarla. La 16enne è riuscita a divincolarsi e a chiedere aiuto.

L’episodio è avvenuto ieri sera in piazza del Carmine a Cagliari. Erano circa le 22 quando un nordafricano ha fermato la giovanissima chiedendole di offrirgli una sigaretta. Lei si è liberata dall’abbraccio e dal palpeggiamento, strattonando lo straniero e fuggendo. In quel momento stava passando in zona una pattuglia dei carabinieri del Radiomobile: i militari hanno soccorso la minorenne e bloccato il nordafricano, che è stato arrestato in flagranza per violenza sessuale. Oggi ci sarà il processo.

