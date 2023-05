È accusato di aver violentato una giovane all'interno del suo ristorante, uno dei locali orientali più noti della città. L’imprenditore Luca Wang, 33 anni, molto noto perché titolare del Sushi Niwa di viale Diaz, è finito a processo dopo la denuncia di una ventiseienne cagliaritana.

Ieri mattina, come riportato da L’Unione Sarda in edicola oggi, si è aperto il dibattimento davanti ai giudici della prima sezione penale del Tribunale, dove sono stati sentiti alcuni agenti che hanno effettuato le indagini. Stando al racconto della ragazza, l’imprenditore tre anni fa l’avrebbe prima baciata in ascensore, per poi condurla all’interno del ristorante: qui, sempre stando alla denuncia, l’avrebbe spogliata e avrebbe abusato di lei, nonostante la giovane si divincolasse cercando di respingerlo. Alla polizia la 26enne ha raccontato anche di aver cercato di respingerlo provando a colpirlo con un piatto.

Luca Wang, difeso dall’avvocato Stefano Marcialis, si è sempre difeso negando ogni addebito, mentre la giovane si è costituita parte civile con il legale Roberto Rocca. Ora sarà il collegio presieduto dalla giudice Lucia Perra a ricostruire come sono andate le cose e decidere se vi sia stata o meno una violenza sessuale. A fine mese la prossima udienza.

