La vicenda di Via Dettori a Cagliari. A due anni dai crolli, che hanno reso inagibile una palazzina, costretto diverse famiglie a lasciare le loro case e provocato la chiusura di non poche attività economiche, riesplode la rabbia di residenti e commercianti.

Tanti rifiuti in una strada che di notte è completamente buia. C'è anche una condotta idrica "volante" che non rassicura. I risarcimenti sono un’ipotesi lontanissima. La controparte è Abbanoa responsabile, secondo i proprietari degli immobili, della perdita idrica che avrebbe provocato il cedimento del terreno.

Intanto i turisti osservano con stupore lo spettacolo di pali e impalcature. Nelle vicinanze si riaccende una luce. Il prossimo primo dicembre riapre lo storico "Caffè Svizzero". In questo caso, una buona notizia per la città. Nel video Nicola Belillo, proprietario di un immobile in via Dettori e l’avvocato Giorgio Concas, con studio nella via e legale di un gruppo di residenti e le parole del gestore di un bar.

