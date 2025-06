L’ondata di episodi di microcriminalità che ha travolto Cagliari fa scattare l’allerta anche fra le istituzioni.

Video di Luigi Almiento

Coltellate sul bus, risse tra bande in centro, botte nei locali della movida, tensioni tra giovani rider. Fatti di sangue più o meno violenti che saranno al centro di una riunione del comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico convocata dal Prefetto Giuseppe Castaldo, che potrebbe tenersi già mercoledì: «Valuteremo insieme con l’amministrazione comunale se mettere in campo ulteriori iniziative», dice il rappresentante del Viminale, «per far crescere il sistema sicurezza».

Dall’altra parte il sindaco Massimo Zedda parla di «situazione critica nello scorso fine settimana» ma tiene a sottolineare: «Tutti coloro che si sono resi colpevoli di reati sono stati tutti arrestati. Un aspetto non di conto, perché questo è il massimo deterrente: se violi la libertà altrui, fai danni alle cose o arrechi offese alle persone, vieni arrestato».

