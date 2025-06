È finita nel sangue una lite scoppiata tra due rider (forse tre), questo pomeriggio, nel piazzale del Mc Donald’s accanto al distributore di via Bacaredda, a Cagliari.

Il ferito a bordo dell'ambulanza (Foto: Almiento)

Ancora da chiarire le cause dello scontro. Mentre i dipendenti della catena di fast food stavano servendo alcuni clienti, a poca distanza si sono fronteggiati due ragazzi asiatici che effettuano le consegne in bicicletta. All’improvviso uno ha estratto un coltello, o comunque un oggetto acuminato, e ha colpito al fianco il rivale, un pakistano, con violenza.

L'intervento di ambulanze e polizia in via Bacaredda

Immediata la chiamata dei soccorsi: sul posto sono accorse quattro Volanti della Questura e un’ambulanza del 118. Gli operatori dell’Areus hanno subito preso in carico il ferito, con le prime cure prestate a bordo. Poi il trasferimento al Brotzu: non sarebbe in pericolo di vita.

Lite fra rider finisce nel sangue in via Bacaredda (Foto: Luigi Almiento)

L’aggressore non si è allontanato ed è stato subito identificato dagli agenti, che hanno anche raccolto anche alcune testimonianze.

L’episodio arriva a meno di 24 ore da un'altra violenza: nella notte in via Sassari, pieno centro si sono fronteggiate due bande di stranieri. Il bilancio della rissa è di un ferito e di un fermato per tentato omicidio.

Enrico Fresu/Luigi Almiento

