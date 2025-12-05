Manca una settimana al 1º Rally Città di Cagliari, manifestazione organizzata da Ac Cagliari e New Turbomark Rally Team che si disputerà il 13-14 dicembre e sarà valida come ultimo round del Campionato Regionale Delegazione Sardegna Aci Sport.

Programma e percorso. Cagliari ospiterà parco assistenza, partenza (14.30 di sabato 13) e arrivo (domenica 14 ore 15.10) in Piazza Paolo VI. La stessa area sarà teatro delle verifiche tecniche (8.30-9.30 per gli equipaggi iscritti allo shakedown e 9.30-11.30 per tutti gli altri). Direzione gara, sala stampa, distribuzione roadbook e verifiche sportive all’Hotel Holiday Inn. E soprattutto la Super Porva Speciale Ac Cagliari, nella serata di sabato a Monte Urpinu.

Nella giornata di venerdì (9-21), gli equipaggi effettueranno le ricognizioni del percorso con vetture di serie. Sabato mattina, dalle 9.30 alle 12.30, ci sarà lo shakedown, test pre-gara non valido ai fini della classifica che si svolgerà lungo 3,32 km della Provinciale 17, di fronte a Cala Regina. Dopo la partenza cerimoniale, sabato 13 le vetture saranno impegnate prima nella prova d’apertura, la “Dolianova-San Nicolò Gerrei” (15 km, partenza prima vettura alle 15.29), poi nella “Super prova speciale Aci Cagliari”, che si svolgerà in viale Europa, a Monte Urpinu (1,6 km) a partire dalle 18.54. Il programma di domenica 14 dicembre prevede altre due speciali da ripetere due volte: la “Sinnai-Tasonis” (5,64 km, ore 8.59 e 12.57) e la “Gigi Olivari” (11.06 km, ore 10.02 e 14.00), modificata rispetto al progetto iniziale per andare incontro alle esigenze dei residenti.

Iscrizioni e apripista. I nomi dei concorrenti al via si conosceranno nei prossimi giorni. Le iscrizioni al rally moderno chiuderanno alle 24 di domani, 5 dicembre, mentre per perfezionare l’iscrizione allo storico ci sarà tempo fino alle 18 dell’8 dicembre. L’apripista della gara, invece, è già noto: al volante della vettura zero ci sarà il trentottenne piemontese Alessandro Cadei, pilota diventato paraplegico dopo un incidente in auto, che è portacolori della New Turbomark: “Oltre ad avere il supporto della New Turbomark di Peppe Zagami nelle gare automobilistiche, partecipo sempre al loro Happy Rally Day, una giornata interamente dedicata ai giovani disabili con la passione per i motori. Ho iniziato a correre nel 2007 al Rally Sprint delle Colline. Fino al 23 maggio 2009, ho gareggiato come normodotato, ma durante il Rally Città di Torino ho subito un incidente a causa di un problema tecnico, che ha provocato la rottura di diverse vertebre e una lesione midollare dalla D12, rendendomi incapace di sentire e muovere nulla. Ho ripreso a correre come disabile nel febbraio 2014, iniziando con un rally in pista. Ho utilizzato una Panda kit per un anno, e dal 2015 ho adattato una Citroen DS3 con il cambio al volante, gareggiando con essa per otto anni. Da tre anni, gareggio su una 208 Rally4 adattata per la mia disabilità, con l’acceleratore al volante, il freno a leva e una paletta dietro al volante per il cambio”.

Ichnusa Young Driver. Sono stati Federico Onnis Cugia e Alessio Allena, su Lancia Trevi, ad aggiudicarsi la 4ª Ichnusa Young Driver, gara di regolarità per piloti Under 40 organizzata lo scorso fine settimana dall’Associazione Automoto d’Epoca Sardegna. Sul podio assoluto della manifestazione valida per il campionato nazionale Asi Giovani con circa 20 partenti, sono saliti anche Andrea Murru-Andrea Meloni (Honda Prelude) e Sara Caglieri-Bruno Fabbri (Lancia Fulvia Coupè).

Nel fine settimana. Domani e domenica 7 dicembre, la Pista del Corallo di Alghero ospiterà la 15ª Coppa Sardegna - Mediterranean Cup di Karting. Si svolgerà invece alla Ittiri Arena, dalle 10 alle 18 di lunedì 8 dicembre, la 6ª edizione di Rally For All, manifestazione benefica che permetterà a ragazzi con disabilità di diventare navigatori per un giorno a bordo di auto da rally guidate da piloti professionisti. L’appuntamento è organizzato da Ittiri Arena Group col supporto di Ac Sassari, Aci Sport Delegazione Sardegna e Comune di Ittiri, il contributo di Fondazione di Sardegna e il patrocinio della Città Metropolitana di Sassari.

