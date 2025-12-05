“Non lasciare nessuno indietro”. Questo il messaggio di questa mattina dell’assessora alle politiche sociali Anna Puddu al Palazzo Civico di Cagliari durante la presentazione della manifestazione “Natale per tutti 2025”, le iniziative natalizie dedicate alle famiglie, alle persone anziane, ai bambini e a tutti i cittadini che vivono situazioni di fragilità. Gli appuntamenti previsti, che si svolgeranno in diversi quartieri della città, prevedendo anche dei contributi per gli anziani in difficoltà, con l’obiettivo di promuovere una comunità più solidale, inclusiva e attenta ai bisogni di chi è solo o si trova in difficoltà durante le feste. Saranno realizzate anche feste natalizie in tutte le strutture a bassa soglia che nel territorio comunale accolgono soggetti in condizione di grave marginalità.

«Il Natale è un momento in cui la vicinanza e la cura diventano ancora più importanti.» - ha dichiarato questa mattina l’assessora alle politiche sociali – «Con questo programma vogliamo offrire occasioni di incontro, sostegno concreto e momenti di serenità rivolti a tutta la comunità, con particolare attenzione ai più vulnerabili».

Per la realizzazione di “Un Natale per tutti” importante è stato il contributo di associazioni e privati, che hanno affiancato l’Amministrazione nell’attuazione delle azioni di solidarietà, tra cui: Rotary Club Cagliari Anfiteatro, Lions Club Cagliari Villanova, Save the Christmas, Croce Rossa Italiana. Grazie alla collaborazione con il Consorzio Centro Storico e alcuni ristoratori del Corso Vittorio Emanuele, il 17 dicembre i locali metteranno a disposizione dei coperti da destinare ai cittadini senza dimora presenti in città e il 25 dicembre anche il Ristorante Kipling realizzerà un pranzo di Natale per cinquanta persone senza fissa dimora. Il tradizionale Pranzo della Solidarietà si svolgerà il 6 gennaio 2026 nei locali della Fiera.

Tra le attività solidali previste ci sarà l’erogazione di buoni del valore di 100 euro per gli anziani che vivono in condizioni di povertà, beneficiari di soli assegni sociali o pensioni al di sotto di 800 euro mensili e valori ISEE pari o inferiori a 12 mila euro. Verranno anche consegnati pasti a domicilio nei giorni 25 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio 2026, alle persone anziane o disabili che non hanno la possibilità di uscire o di partecipare a feste. Gli eventi di “Un Natale per tutti” si svolgeranno nei centri di quartiere della Marina, Is Mirrionis, Mulinu Becciu, Cep Pirri, Sant'Elia, Pirri Santa Teresa, e saranno rivolti alle famiglie e ai minori residenti. Durante le feste è prevista la consegna di doni per tutti i bambini presenti, spettacoli teatrali e l'animazione della mascotte Pully, offerta dal Cagliari Calcio.

Gli appuntamenti rivolti ai bambini e alle famiglie saranno il 18 dicembre dalle 16:30 in via Castagne Vizza nel centro di quartiere Strakrash a Is Mirrionis; il 19 dicembre dalle 16:30 in via Carpaccio 14/16 nel centro di quartiere Mu.Be a Mulinu Becciu; si continua il 19 dicembre dalle 17:30 in Piazza Savoia nel centro di quartiere Bottega dei sogni alla Marina; il 23 dicembre dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19 in via Talete alla Direzione didattica 17 circolo, nel centro di quartiere Cep Pirri; il 23 dicembre dalle 15 all’Exmè in Via Antonio Sanna nel quartiere di Pirri Santa Teresa; infine il 27 dicembre dalle 16:30 all’oratorio Parrocchia di Sant'Elia.

© Riproduzione riservata