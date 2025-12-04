Era in casa di un amico per dargli una mano con un lavoro domestico quando, mentre saliva su una scala, è stato colto da un malore che è risultato fatale. 

Sarebbe morto così, secondo una prima ricostruzione, Antonio Cerbone, 78 anni: il dramma si è consumato in un appartamento di via De Gioannis, a Cagliari. 

L’intervento dei soccorritori del 118 è stato immediato ma per il settantottenne non c’è stato niente da fare: i tentativi di rianimazione sul posto si sono purtroppo rivelati inutili. 

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata