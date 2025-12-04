Cagliari, malore fatale mentre sale su una scala per un intervento domesticoInutili i tentativi di rianimazione per un settantottenne in un appartamento di via De Gioannis
Era in casa di un amico per dargli una mano con un lavoro domestico quando, mentre saliva su una scala, è stato colto da un malore che è risultato fatale.
Sarebbe morto così, secondo una prima ricostruzione, Antonio Cerbone, 78 anni: il dramma si è consumato in un appartamento di via De Gioannis, a Cagliari.
L’intervento dei soccorritori del 118 è stato immediato ma per il settantottenne non c’è stato niente da fare: i tentativi di rianimazione sul posto si sono purtroppo rivelati inutili.
(Unioneonline/E.Fr.)