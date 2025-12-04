La 17esima Af Motors CagliariRespira, Mezza maratona internazionale Città di Cagliari è stata presentata nella Sala Consiliare del Comune. Alla chiusura delle iscrizioni della 21,0975km competitiva, sono già un migliaio i partecipanti confermati, tra cui il 31enne keniano Simon Kibet Loitanyang, vincitore delle ultime due edizioni, e il marocchino Khalid Jbari, secondo nel 2024. Tra le donne non ci sarà la sangavinese Claudia Pinna, regina della CagliariRespira con nove successi, ma tra le candidate a salire sul podio domenica spiccano le sarde Elisa Spazzafumo ed Elisabetta Orrù, arrivata seconda nella scorsa edizione.

Il numero di iscritti (in crescita rispetto al 2024) è destinato a raddoppiare entro domani, termine ultimo per aggiudicarsi un pettorale per la mezza maratona turistico/sportiva, la KaraliStaffetta (non competitiva in cui i due staffettisti percorreranno rispettivamente 8 e 13km) e la SeiKaralis (6km non competitiva su percorso ridotto, lungo le vie del centro), tutte in programma domenica mattina. A queste si aggiungerà la KidsRun, dedicata ai più piccoli, a cui ci si potrà iscrivere nelle giornate di venerdì e sabato e che si disputerà sabato pomeriggio nel quartiere fieristico.

I dettagli della manifestazione organizzata dal Cagliari Marathon club sono stati illustrati dal presidente Paolo Serra e dal coordinatore generale Ivan Onnis. A fare gli onori di casa, e a testimoniare il significativo e prezioso supporto offerto all’organizzazione dall’Amministrazione comunale, il presidente del Consiglio comunale Marco Benucci, l’assessore allo Sport Giuseppe Macciotta e l’assessora all’Ambiente Luisa Giua Marassi. La Fidal è stata rappresentata dal vicepresidente del neoeletto Comitato regionale Giorgio Fenu. Il legame a doppio filo tra sport e salute è stato ribadito anche dal presidente dell’Ordine dei medici Emilio Montaldo e da Stefano Salis del Rotary club Cagliari Est, che ha sottolineato il valore sociale della manifestazione, che supporta la nobile causa di “End polio now”. A nome di Af Motors, nuovo title sponsor della CagliariRespira, ha parlato la fondatrice Clementina Fodde, che ha preannunciato diverse attività legate al marchio Byd, fornitore anche delle vetture safety che l’organizzazione impiegherà durante la gara. Gradita presenza anche quella del direttore commerciale di Energit Guglielmo Falciani.

Il presidente del Cagliari Marathon club Serra ha dichiarato: “Da 17 anni la CagliariRespira porta un messaggio salutistico, che spinge il cittadino a essere informato sui benefici della attività fisica e dà un assist alle amministrazioni e ai medici, che devono mandatoriamente promuovere lo sport come una vera e propria medicina in grado di prevenire e curare determinate patologie. Temi che approfondiremo sabato mattina nel convegno Sport è salute, accreditato Ecm per medici, infermieri e fisioterapisti e di fatti aperti a tutti. Ci saranno poi altri propulsori: sport, ambiente e solidarietà, poiché da dieci anni si portano avanti delle raccolte fondi attraverso le associazioni aderenti al progetto. In contemporanea ci sarà la possibilità di effettuare uno screening gratuito sulla funzione polmonare attraverso esame spirometrico e determinazione del Feno (ossido nitrico esalato, parametro infiammatorio importante per la gestione della patologia asmatica): sono iniziative nate dalla collaborazione tra la struttura di Allergologia e Immunologia clinica della Aou di Cagliari (patrocinante la manifestazione) e l’Associazione nazionale pazienti Respiriamo insieme Aps con sede alla Aou di Firenze, Ospedale Careggi”.

Il coordinatore generale del Cagliari Marathon club Onnis ha rilanciato: “Ringrazio l’Amministrazione comunale per lo sforzo importante fatto per sostenere la manifestazione. Anche in questa edizione abbiamo scelto di promuovere un monumento cagliaritano: stavolta spetta al Palazzo di Città comparire su tutte le grafiche ufficiali. Da quest’anno abbiamo anche un rapporto con l’Assessorato regionale al Turismo e promuoviamo Cagliari e la Sardegna in tutta Europa. Un grazie va al title sponsor, Af Motors, che con la collaborazione di Byd ci consente di fare un passo importante verso la sostenibilità, impiegando auto elettriche per la sicurezza della gara. Saranno sostenibili anche i premi, in legno riciclato, così come sono in materiale riciclato anche i cordini delle medaglie. Fondamentale l’apporto degli oltre 300 volontari e degli agenti della Polizia Locale, con cui abbiamo costruito negli anni un ottimo rapporto”.

Il presidente del Consiglio comunale Benucci ha sottolineato: “Crediamo nel valore della CagliariRespira, che non è solo un appuntamento sportivo, ma insegna come si potrebbe vivere la nostra città. Tocca temi sociali, solidali e ambientali e permette ai partecipanti di godere delle bellezze della città, dal centro al Poetto e a Molentargius. Grazie agli organizzatori, ai partner che li supportano, ai nostri uffici e ai tantissimi volontari”.

L'assessore comunale allo Sport Macciotta ha dichiarato: “Per Cagliari è motivo di grande orgoglio rinnovare per la 17esima volta l’appuntamento con la Mezza maratona, che coniuga e racchiude plurimi valori, quello prettamente sportivo e agonistico, quello legato alla salute, come fonte primaria, e il profilo turistico e ambientale. Cagliari è all’avanguardia per la qualità della vita: abbiamo promosso lo slogan di palestra a cielo aperto e la CagliariRespira ne è una delle testimonianze più importanti. Siamo certi che la città accoglierà la manifestazione con riguardo, attenzione e spirito di collaborazione. Il nostro sogno rimane la Maratona, progetto affascinante”

L'assessora all’Ambiente Giua Marassi ha sottolineato: “Una manifestazione ormai storica per Cagliari, che sta assurgendo a gara sempre più importante anche nel panorama nazionale e internazionale. È una cartolina della nostra città sotto tutti i profili, ambiente incluso. E mi piace l’impegno profuso dall’organizzazione proprio per garantire la tutela dell’ambiente”.

Il vicepresidente del Comitato regionale Fidal Fenu si è detto: “Lieto di essere qui a rappresentare la Fidal e la presidente Emanuela Caddeo. Il primo messaggio da sottolineare della CagliariRespira è l’importanza del legame tra sport e salute, fisica e mentale. Come Fidal, ci concentriamo anche sugli aspetti agonistici e auguriamo alla manifestazione di puntare a un Campionato italiano. Apprezziamo il supporto dato dalle Istituzioni agli organizzatori, che ringraziamo per l’impegno che portano avanti: non è semplice trovare gli sponsor e gestire una manifestazione che richiede l’impiego di 300 volontari e 80 vigili urbani”.

Confermato il tracciato dell’edizione 2024, con alcune modifiche marginali dovute ai cantieri. Il percorso su asfalto, in prevalenza pianeggiante, prevederà un giro unico e regalerà ai partecipanti un vero spaccato della città. La prima parte del tracciato coinvolgerà il cuore del capoluogo (da Viale Diaz e Via Roma al Largo Carlo Felice, Piazza Yenne e Corso Vittorio Emanuele), poi Viale Trieste e Viale Sant’Avendrace prima di fare ancora rotta verso la Fiera, dove gli atleti faranno ritorno dopo aver percorso Viale Campioni d’Italia 1969/70, Viale Poetto, il Lungomare Poetto (da Marina Piccola al Vecchio Ospedale Marino) e aver attraversato il Parco di Molentargius (dove correranno l’unico chilometro di sterrato) e le Saline, fino a Via La Palma, dove imboccheranno la pista ciclabile fino al Molo Sant’Elmo. Qui cominceranno l’ultimo chilometro e, una volta completata Via Caboto, a Su Siccu, raggiungeranno l’ingresso della Fiera, in Piazza Marco Polo, e il traguardo. Oltre 80 agenti della Polizia Locale di Cagliari opereranno sul percorso per garantire la sicurezza degli atleti e limitare al massimo i disagi per gli automobilisti, che potranno muoversi agevolmente grazie a varchi intelligenti. Una riunione ad hoc in Prefettura ha permesso di studiare soluzioni per gestire il flusso veicolare anche in vista della partita Cagliari-Roma in programma domenica.

Sabato, la gara vivrà un interessante prologo. Negli spazi della Fiera di Cagliari, il Cagliari Marathon club organizza Sport è salute, convegno aperto a tutti in cui relatori qualificati, ospiti istituzionali e professionisti, tratteranno temi legati a sport, salute e ambiente. Il convegno è accreditato come Formazione a distanza per medici (solo per una serie di specialità), infermieri, biologi, tecnici sanitari di laboratorio e ortopedici, dietisti. A seguire Sport e solidarietà, Sport e ambiente, e il convegno marchiato Fidal Atletica e performance.

L'Af Motors CagliariRespira è organizzata con il patrocinio di Sport e salute, dell’Amministrazione comunale di Cagliari, dell’Assessorato comunale allo Sport, Patrimonio e Tributi, della Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna, dell’Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio, della Città metropolitana di Cagliari, dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari, dell’Ordine dei medici della Provincia di Cagliari, dell’Ente Parco Molentargius-Saline, del Centro servizi per le imprese e sotto l’egida e approvazione tecnica del Coni e del Comitato regionale Fidal. Il Gruppo editoriale L’Unione Sarda, media partner della manifestazione, in questi giorni e nel weekend di gara garantirà un’importante copertura su tutte le testate del Gruppo: L’Unione Sarda, Unionesarda.it, Videolina e Radiolina.

