Chiusura definitiva, dal 31 dicembre 2022, per l’hub vaccinale alla Fiera di Cagliari.

Con il nuovo anno, e dunque a partire dal 2 gennaio 2023, le vaccinazioni anti Covid-19 e antinfluenzali potranno essere effettuate all’ospedale Binaghi e dai medici di famiglia che hanno aderito alla campagna della Regione.

Le prenotazioni potranno comunque avvenire tramite il consueto portale di Poste italiane o facendone richiesta ai medici.

I DATI – Secondo l’ultima rilevazione Gimbe, in Sardegna la percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino contro il coronavirus è pari all’11% (media Italia 10,6%) a cui aggiungere la popolazione over 5 anni temporaneamente protetta, in quanto guarita da Covid-19 da meno di 180 giorni, pari all’1%.

La percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto la terza dose di vaccino è pari al 14,7% (media Italia 12%) a cui aggiungere la popolazione over 5 anni guarita da meno di 120 giorni, che non può ricevere la terza dose nell'immediato, pari al 2,9%. Il tasso di copertura vaccinale con quarta dose è del 19,7% (media Italia 27,6%).

Tra i più piccoli, i bambini tra i 5 e gli 11 anni che hanno completato il ciclo vaccinale sono il 41,7% (media Italia 35,3%) a cui aggiungere un ulteriore 4,5% (media Italia 3,2%) solo con prima dose.

Gli esperti invitano, dunque, a non abbassare la guardia con particolare riferimento alle categorie più “fragili”.

