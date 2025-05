Una veterinaria e un’avvocata: è questo il nuovo team nominato dal Comune di Cagliari per il ruolo di Garante per la Tutela degli Animali. Dopo l’esame dei curricula dei candidati da parte della commissione esaminatrice, sono state individuate due figure con competenze complementari, scelte per garantire un approccio completo alla tutela degli animali in ambito urbano.

La dottoressa Francesca Alba, medico veterinario, è stata nominata Garante per la Tutela degli Animali, mentre l’avvocata Francesca Maria Cogoni è stata designata come collaboratrice tecnica con competenze giuridico-legali. La scelta nasce dalla volontà di coniugare conoscenze veterinarie ed etologiche con una solida preparazione giuridica in materia di diritti e benessere degli animali.

La selezione si è svolta regolarmente: entro la scadenza dei termini sono pervenute 8 domande. Con determinazione dirigenziale n. 1356 del 3 marzo 2025 è stata nominata la commissione, composta da dirigenti del Comune di Cagliari e della Asl, oltre al dirigente della Polizia Locale. Le riunioni della commissione si sono tenute il 2 e il 7 aprile, durante le quali sono stati stabiliti i criteri di valutazione e analizzati i profili dei candidati.

Il mandato avrà durata triennale, rinnovabile una sola volta ed entrambi gli incarichi saranno svolti a titolo completamente gratuito. Al Garante sarà assegnata una postazione operativa presso gli uffici dell’ex Vetreria, sede dell’Assessorato all’Ecologia urbana in via Ampere n. 2. La nascita del team rappresenta un passo avanti importante per la città, che punta a una maggior tutela degli animali e dei loro diritti.

