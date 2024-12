Un pacco, un giocattolo, un dono sotto l’albero. A volte, basta un piccolo gesto per far brillare il Natale di chi rischia di viverlo nell’ombra. In via Ariosto, a Cagliari, la solidarietà ha i colori della passione e della speranza: il rosso e il blu. Per il quarto anno consecutivo, il Cagliari Club cittadino si fa ponte tra chi può donare e chi ha bisogno di ricevere, raccogliendo beni di prima necessità da distribuire, tramite la Caritas, alle famiglie più fragili della comunità.

«Tutti meritano un po’ di serenità e un piccolo dono sotto l’albero», sottolineano con il cuore il presidente del club, Tore Saba, e la tifosa Milena Masala. Ogni mattina, fino al 21 dicembre, volontari e volontarie si alternano nella sede del club, trasformando una semplice stanza in un centro di raccolta e condivisione. È un luogo dove si respira un senso profondo di comunità e altruismo, dove lo spirito natalizio si fonde con quello di squadra.

Il popolo rossoblù, abituato a sostenere la propria squadra con passione, dimostra di essere altrettanto pronto a sostenere chi è in difficoltà. «Quando si tratta di tendere la mano a chi ha bisogno, i rossoblù non si tirano mai indietro», racconta con emozione Milena Masala, felice del continuo afflusso di persone pronte a donare.

La solidarietà qui si misura in oggetti semplici ma preziosi: vestiti per adulti e bambini, giocattoli per i più piccoli, libri, intimo e generi alimentari non deperibili. Ogni pacco è un segno di vicinanza, un gesto che può fare la differenza in una giornata difficile. Anche se nuovi sarebbe l’ideale, ogni indumento e ogni giocattolo in ottime condizioni è ben accetto. Ogni gesto conta, perché dietro ogni dono c’è un cuore che batte forte e una speranza che rinasce.

© Riproduzione riservata