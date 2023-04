Cagliari tra le mete più ambite per Pasqua.

Per il weekend del 9 aprile – nel capoluogo sardo – il settore extra-alberghiero registra numeri in netto rialzo rispetto alle altre zone dell’Isola, che fanno ben sperare il comparto. Il tasso di occupazione delle prenotazioni è alle stelle, e raggiunge il 50%. In netto contrasto le percentuali di Cabras (11%), Arzachena (12%), San Teodoro (15%) e Olbia (18%).

I dati, forniti dal presidente dell’associazione di categoria Extra, Maurizio Battelli, sono lungimiranti e offrono un prospetto che tiene conto anche dei prossimi mesi, includendo non solo le prossime festività pasquali ma anche i mesi di “alta stagione”. Così il Nord si riscatta e sul podio di luglio si fa strada San Teodoro (35%). Si difendono bene anche Cabras (34%), Chia (33%), Alghero (31%). Cagliari scende al 22%, in fondo alla classifica.

Ad agosto la città sul Golfo degli Angeli migliora leggermente (29%) ma la regina incontrastata delle prenotazioni extra-alberghiere rimane San Teodoro, con il 51% delle preferenze. Le altre principali destinazioni della Sardegna registrano comunque numeri incoraggianti: parità per Quartu e Dorgali che registrano lo stesso tasso di occupazione delle prenotazioni (40%), ottengono lo stesso risultato anche Olbia e Cabras, con un buon 48%.

