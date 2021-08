Travolto da una Golf mentre attraversa la strada, ha fatto un volo di diverse decine di metri. È morto così Pierpaolo Muscas, pescatore cagliaritano di 50 anni: era diretto al mercato ittico di viale La Plaia. Non è ancora chiaro se stesse attraversando sulle strisce all'altezza del distributore di carburante di via Riva di Ponente. Il conducente dell’auto, un trentenne di Quartu in arrivo dalla strada statale 195, è risultato positivo al test dell’alcol.

La tragedia è avvenuta verso le 5. Muscas, secondo la prima ricostruzione degli agenti della sezione infortunistica della Polizia locale di Cagliari, ha attraversato da viale La Plaia per raggiungere il lato opposto, in via Riva di Ponente, e andare verso il mercato ittico o in direzione del porto di via Roma.

Il conducente della Golf non lo ha praticamente visto. L’impatto è stato tremendo. Il cinquantenne è finito a enorme distanza dal punto dell’impatto e anche la vettura si è fermata diverse decine di metri più avanti.

Inutili i soccorsi del personale del 118. Gli agenti della Municipale hanno svolto subito i primi accertamenti. Il trentenne è risultato positivo al test dell’alcol e verrà iscritto sul registro degli indagati con l’accusa di omicidio stradale. La vettura, su disposizione del pm Diana Lecca, è stata sequestrata.

