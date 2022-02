«Forza Amore di mamma. Tu e la tua amica siete forti, fortissime. Fa male il cuore, tanto male». La madre di una delle diciannovenni investite all’alba di ieri in viale Marconi a Cagliari affida ai social un messaggio per la figlia e per l’altra ragazza, ricoverate in gravissime condizioni dopo essere state travolte da un’auto mentre attraversavano la strada al termine di una nottata di divertimento in discoteca.

Le due ragazze di Quartu e Selargius sono in condizioni stazionarie ma sempre critiche. Soprattutto la giovane quartese: è nel reparto di rianimazione al Brotzu, in coma. Ovviamente i medici mantengono la prognosi riservata. L’amica, anche lei 19 anni, di Selargius è ricoverata al Policlinico di Monserrato: ieri è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico per salvarle la vita, viste le ferite e i traumi riportati. Ha rischiato di perdere una gamba. Anche nel suo caso, data la gravità delle condizioni, la prognosi è riservata.

Su quanto accaduto sono in corso le indagini da parte degli agenti della Polizia locale. Secondo la prima ricostruzione le due ragazze, che avevano trascorso la notte in discoteca proprio nel giorno della riapertura, hanno attraversato la strada in prossimità delle strisce pedonali ma sono state travolte da una Renault. Alla guida una 62enne di Quartu che stava andando al lavoro. La vettura è stata sequestrata.

I poliziotti della Municipale, coordinati dal comandante Guido Calzia, stanno acquisendo i filmati delle telecamere private presenti nelle diverse attività commerciali della zona: le immagini dovranno chiarire in particolare se, come sembra, le due giovani si trovassero sulle strisce e a quanto viaggiasse l’auto. Ora però tutte le attenzioni sono rivolte alle giovani: famiglie e amici pregano nella speranza che dagli ospedali arrivino notizie di un loro miglioramento.

