Pochi problemi nella notte a Cagliari, dopo una giornata segnata dal forte vento e dall’allerta meteo arancione. La tempesta Gabri, che ha investito la Sardegna portando la Protezione civile a diramare un’avviso soprattutto per la parte orientale dell’isola, per il momento ha risparmiato il capoluogo.

Dopo che, nel pomeriggio di ieri, si erano segnalati alberi caduti (in particolare uno in via Pessina) e alcune auto danneggiate (una in via Dante), la notte appena trascorsa ha visto poche segnalazioni di criticità a Cagliari e una situazione sotto controllo. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire in alcune situazioni, soprattutto per alberi e pali pericolanti, ma non si è andati oltre qualche ramo spezzato. Non si segnalano danni a persone o cose.

In aggiunta, traffico finora regolare e senza mareggiate sulla strada statale 195, una delle arterie segnalate a rischio dal Comune di Cagliari e dalla Protezione civile. Nella notte, nel capoluogo è proseguito il forte vento con deboli piogge nelle prime ore del sabato, senza però che la situazione peggiorasse particolarmente.

I rischi legati al maltempo non sono però certo conclusi: l’avviso diramato ieri dalla Protezione civile fa proseguire, per tutta la giornata di oggi, l’allerta meteo arancione per rischio idrogeologico su Cagliari e il Campidano. Sono previste delle piogge nel corso del pomeriggio e della sera. Il sindaco Massimo Zedda, come da comunicazione di ieri, ha disposto la chiusura dei parchi e dei cimiteri cittadini e avvisato di prestare la massima prudenza, con particolare riguardo a Pirri. Avviso in vigore anche per oggi.

