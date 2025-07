Una targa della Repubblica Ceca che invece delle classiche lettere e numeri in progressione reca la scritta Sardegna. È stata immortalata da un lettore dell’Unione Sarda, stamattina a Cagliari, in via Liguria, che ha pensato di inviarcela come curiosità.

Nella Repubblica Ceca, in effetti, è possibile personalizzare le targhe automobilistiche dal 2016, ma con alcune restrizioni: un massimo di 8 caratteri di cui uno deve essere una cifra.

Nel caso dell’auto fotografata, la G di Sardegna è stata sostituita da un sei (6). G. O, Q e W, infatti non possono essere utilizzate, così come sono escluse parole volgari o blasfeme.

Il costo medio per una targa personalizzata è di circa 5.000 corone ceche, circa 185 euro.

© Riproduzione riservata