L’Auditorium comunale di piazza Dettori, a Cagliari, intitolato allo scrittore Sergio Atzeni: questa la proposta, per la quale si stanno raccogliendo le firme dei consiglieri comunali, lanciata dal sindaco Massimo Zedda durante l’assemblea pubblica organizzata questa sera dai Progressisti.

Il sindaco ha anche parlato dei 227 milioni di avanzo di amministrazione, a carattere vincolato, non spesi negli ultimi anni, che si stanno iniziando a utilizzare per vari interventi, «servizi sociali e istruzione in primis».

«L’abbattimento della Tari, il nuovo bando sui rifiuti, la programmazione con nuovo appalto della manutenzione di strade e marciapiedi, la sicurezza stradale, l’approvazione del Piano urbanistico comunale, l’abbattimento delle isole di calore grazie a un progetto europeo, il piano della mobilità sostenibile», si legge in una nota, «sono gli altri interventi in corso e obiettivi strategici del breve periodo».

