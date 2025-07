Ancora disagi legati al trasporto aereo in Sardegna, dopo il sabato nero a livello nazionale. Ieri pomeriggio, il volo FR2686 Cagliari-Londra (compagnia Ryanair) è partito con oltre tre ore di ritardo: doveva decollare alle 15.20, ma lo ha fatto soltanto alle 18.39. Il motivo è legato alla mancanza dell’aereo, che sarebbe dovuto arrivare alle 14.55 ma lo ha fatto – per motivi non dipesi dallo scalo di Elmas – con oltre due ore di ritardo. Successivamente, è stato necessario ricollocare lo slot per la partenza.

I passeggeri sono rimasti in aeroporto, finché la situazione non si è risolta. Hanno ricevuto pronta assistenza a terra da parte del personale di Sogaerdyn e della compagnia, con la distribuzione dei coupon da poter utilizzare nei punti ristoro dello scalo. Un’ora prima della partenza, ossia poco prima delle 18, sono state avviate le procedure d’imbarco.

Disagi per i passeggeri, costretti a dover attendere prima della partenza e ad arrivare a Londra con netto ritardo rispetto all’ora prevista. L’atterraggio sarebbe dovuto avvenire alle 17.05, invece è avvenuto alle 20.07 (ora locale, le 21.07 in Italia) all’aeroporto di Stansted. Come previsto dalla normativa, in questi casi è possibile chiedere la compensazione visto il ritardo superiore alle tre ore.

