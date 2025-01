Pioggia e maltempo. In queste ore, Cagliari, come gran parte dell'Isola, è alle prese con il forte vento che, in diversi punti della città, ha provocato la caduta di alberi e cartelloni pubblicitari sulle strade e sulle auto.

In centro, due esemplari di jacaranda non hanno resistito alla violenza delle raffiche da est: in via Pessina, un grosso ramo è precipitato proprio in mezzo alla strada, poco prima del passaggio di un autobus. Immediato l'intervento dei Vigili del fuoco e della Polizia Locale, che hanno temporaneamente chiuso la strada al traffico. Poco distante, in via Dante, all'altezza di Ottolini, si è verificato un caso analogo. Questa volta, le fronde cadute sull'asfalto erano più piccole, ma sono finite su un'auto, che è stata danneggiata.

Momenti di paura anche in via Pessagno, dove un albero ostruisce l'uscita verso piazzale Marco Polo, e in via Schiavazzi, dove un ramo è crollato su un veicolo in sosta. In via Abruzzi invece un cartellone pubblicitario è piombato su due veicoli.

In città, come da nuovo bollettino della Protezione Civile, è attiva l’allerta arancione. Per questo l’attenzione resta massima: le precipitazioni nelle prossime ore saranno consistenti e durature e si prevede una nottata particolarmente movimentata.

