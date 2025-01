Allerta rossa per il maltempo in Sardegna: arriva la tempesta Gabri.

Il massimo del rischio idrogeologico per gli eventi meteo attesi per la serata di oggi e per la giornata di domani è stato segnalato nel nuovo bollettino della Protezione civile diramato nel primo pomeriggio: la criticità alta vale per la Sardegna orientale e in particolare per Sarrabus, Gerrei, Ogliastra e Baronia.

IL BOLLETTINO DI IERI

Diventa arancione – ieri la criticità segnalata era gialla – per la Sardegna centrale, la Gallura e il cagliaritano e il Sulcis. Allerta moderata, invece, per tutte le altre aree dell’Isola.

Il nuovo bollettino della protezione civile

Le precipitazioni saranno consistenti e durature a partire dalle prossime ore e si prevede una nottata particolarmente movimentata.

In tutte le zone contrassegnate in rosso dovranno essere chiuse tutte le scuole e si consiglia di viaggiare in auto solo se necessario.

Le piogge nella giornata di oggi, venerdì, saranno accompagnate da forti venti dai quandranti orientali, con raffiche che potrebbero raggiungere i 100 km/h.

Enrico Fresu

