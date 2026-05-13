Due aree di regata, una principale davanti a Capo Sant’Elia e al Lazzaretto e una di “riserva”, davanti al litorale di Giorgino, pronta a entrare in funzione a seconda delle condizioni meteo marine. È quanto contenuto nell’ordinanza emanata dalla Guardia Costiera di Cagiari in vista della tanto attesa regata preliminare della 38esima America’s Cup, in programma a Cagliati

Il provvedimento, firmato dal contrammiraglio Giovanni Stella, disciplina la sicurezza della navigazione durante l’evento che porterà nel capoluogo migliaia di appassionati e decine di imbarcazioni. La prima area individuata è una vasta “Precautionary Area” circolare con raggio di due chilometri davanti a Capo Sant’Elia. Al suo interno sarà posizionato il campo di regata, delimitato da boe e completamente interdetto ai natanti non autorizzati. La seconda area, è stata invece predisposta davanti a Giorgino e potrà essere utilizzata dall’organizzazione in caso di condizioni meteo marine avverse. Attorno al percorso di gara saranno inoltre create tre sottozone (ciascuna delimitata da un colore diverso) dedicate alle imbarcazioni autorizzate, ai diportisti e alle aree completamente vietate al transito.

Il provvedimento, emanato a seguito di specifiche interlocuzioni con la società organizzatrice e preventivamente condiviso con la Prefettura di Cagliari e con tutti gli Enti a vario titolo competenti a garantire la necessaria cornice di sicurezza, andrà ad inserirsi all’interno del piano operativo che sarà firmato nei prossimi giorni e che vedrà la Sala Operativa del 13° MRSC (Maritime Rescue Sub Center), quale centro di coordinamento di tutti i mezzi navali impiegati per la salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza della navigazione, in particolare, 8 unità della Guardia Costiera e 3 dei Vigili del Fuoco, su quali imbarcherà anche personale sanitario. A tali mezzi si aggiungeranno inoltre le unità navali della Guardia di Finanza, Carabinieri e Polizia di Stato, volti a garantire l’ordine e sicurezza pubblica.

L’ordinanza impone inoltre regole rigide per chi vorrà assistere all’evento: vietato ancorare nella Precautionary Area, navigare a vela o creare affiancamenti tra barche. Consentito soltanto il transito a motore e alla minima velocità di governo. Stop anche a Sup, canoe, kayak. Al termine delle regate, e comunque entro le 18, tutte le imbarcazioni dovranno lasciare libera l’area.

(Unioneonline/v.f.)

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