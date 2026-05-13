Antimafia, non dichiara la vendita di un immobile: scatta il sequestro da 40mila euro a SestuIndagine della Guardia di finanza. L’uomo, detenuto a Uta, è già stato condannato per traffico di droga
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Quarantamila euro. È quanto sequestrato dai finanzieri del Comando provinciale di Cagliaria un uomo residente a Sestu, già condannato in via definitiva per associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga e detenuto nel carcere “Ettore Scalas” di Uta.
Il provvedimento arriva al termine di un’indagine patrimoniale antimafia coordinata dalla Procura di Cagliari. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo avrebbe omesso di comunicare una variazione del proprio patrimonio legata alla vendita di un immobile, come invece previsto dalla normativa antimafia per i condannati per determinati reati. La legge infatti impone di segnalare per dieci anni ed entro 30 giorni tutte le variazioni patrimoniali superiori a 10.329 euro.
Sulla base degli accertamenti della Guardia di finanza, il Gip del Tribunale di Cagliari ha disposto il sequestro preventivo, anche “per equivalente”, per un importo pari al valore della vendita dell’immobile. Il sequestro è stato effettuato sulle somme depositate su conti correnti.
(Unioneonline/v.f.)